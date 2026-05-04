Ветеринар объяснил, почему весной кошки сталкиваются с астмой

В весенний период кошки могут сталкиваться с астматическими проявлениями на фоне аллергической реакции на пыльцу березы и других растений, которая попадает в квартиру при проветривании и заносится с улицы на одежде. Об этом Pravda.Ru рассказал ветеринар Евгений Цыпленков.

«Астма — это не инфекционное заболевание, поэтому эпидемией ее назвать нельзя. Это бурная аллергическая реакция, связанная с легкими, бронхами и трахеей. Как и у людей, у животных такие состояния часто возникают из-за реакции на пыльцу. Сейчас идет сезонная аллергическая волна: цветет береза и другие растения. Поэтому весной количество астматических проявлений у кошек действительно может увеличиваться», — пояснил эксперт.

По его словам, при индивидуальной аллергии у питомца реакцию могут вызвать освежители воздуха и диффузоры. При этом сезонное ухудшение состояния с ними не связано, пояснил специалист. Ветеринар подчеркнул, что при появлении симптомов удушья у кота важно вовремя обратиться к врачу. Он поможет подобрать противоаллергические препараты, антигистаминные средства и лечение.

Заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой Вера Земская до этого говорила, что аромадиффузоры, освежители, парфюм могут представлять опасность для домашних животных и создавать нагрузку на их печень, особенно опасны для них аромадиффузоры с датчиком движения. Она пояснила, что во время игр такие предметы могут распылять аэрозоль на их шерсть несколько раз, после чего питомцы будут вылизывать себя. При наличии проблем с печенью это может привести к тошноте и рвоте.

Ранее ветврач категорически запретила давать питомцам маринованное сырое мясо.