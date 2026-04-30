Ветеринар предупредила об опасности освежителей воздуха для питомцев

Аромадиффузоры, освежители, парфюм могут представлять опасность для домашних животных и создавать нагрузку на их печень, особенно опасны для них аромадиффузоры с датчиком движения. Об этом «Москве 24» рассказала заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой Вера Земская.

Она пояснила, что во время игр такие предметы могут распылять аэрозоль на их шерсть несколько раз, после чего питомцы будут вылизывать себя. При наличии проблем с печенью это может привести к тошноте и рвоте.

Ветеринар-пульмонолог Ксения Соколова добавила, что освежители воздуха, аромалампы и парфюм могут усугублять состояние животных, страдающих аллергией и астмой. При этом она уточнила, что ароматические средства не могут быть первопричиной астмы.

«Поэтому, если кошка или собака часто кашляет, нужно пройти диагностику. Когда будет поставлен диагноз «астма», важно начать лечение и, естественно, отказаться от использования любых диффузоров и аромаламп в доме плюс часто делать влажную уборку», — отметила Соколова.

