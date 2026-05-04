Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Врач дала советы, которые помогут ребенку при коликах

Врач Кулакова: правильное кормление поможет ребенку при коликах
Leszek Glasner/Shutterstock/FOTODOM

Изменение техники кормления поможет помочь ребенку при коликах. Об этом «Пятому каналу» рассказала педиатр, заместитель главного врача по лечебной работе Ольга Кулакова.

По ее словам, важно, чтобы он правильно прикладывался к груди или соске, чтобы не заглатывал большое количество воздуха во время кормления.

«Второй момент: посмотрите, каким потоком течет смесь из соски, если ребенок на искусственном вскармливании. Ведь большой поток тоже может приводить к заглатыванию воздуха и, соответственно, к коликам», — добавила Кулакова.

Врач посоветовала держать бутылочку под углом 45 градусов, чтобы соска была заполнена смесью, а не воздухом. Она добавила, что кормить новорожденных важно по требованию. После процесса стоит подержать их вертикально, пока они не отрыгнут (в течение примерно 15 минут). Так родители выведут проглоченный во время кормления воздух и снизят риск колик.

Врач, автор книги «Мамочек жалко!» Алексей Раншаков до этого говорил, что некоторые советы, которые родственники и знакомые дают новоиспеченным родителям, утратили свою актуальность и могут быть вредны для ребенка. Так, он развеял миф о «монетке на пупке» и «манипуляциях» младенца. Эксперт подчеркнул, что пупочная грыжа является нормальным и безопасным явлением. Раншаков также добавил, что научные данные не подтверждают то, что массаж ускоряет развитие младенцев, поэтому им достаточно материнской ласки и поглаживаний.

Ранее сообщалось, что ребенка с коликами не спасли в больнице под Петербургом.

 
Теперь вы знаете
Как носить георгиевскую ленту, чтобы не привлечь внимание полиции
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!