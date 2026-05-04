Врач дала советы, которые помогут ребенку при коликах

Изменение техники кормления поможет помочь ребенку при коликах. Об этом «Пятому каналу» рассказала педиатр, заместитель главного врача по лечебной работе Ольга Кулакова.

По ее словам, важно, чтобы он правильно прикладывался к груди или соске, чтобы не заглатывал большое количество воздуха во время кормления.

«Второй момент: посмотрите, каким потоком течет смесь из соски, если ребенок на искусственном вскармливании. Ведь большой поток тоже может приводить к заглатыванию воздуха и, соответственно, к коликам», — добавила Кулакова.

Врач посоветовала держать бутылочку под углом 45 градусов, чтобы соска была заполнена смесью, а не воздухом. Она добавила, что кормить новорожденных важно по требованию. После процесса стоит подержать их вертикально, пока они не отрыгнут (в течение примерно 15 минут). Так родители выведут проглоченный во время кормления воздух и снизят риск колик.

Врач, автор книги «Мамочек жалко!» Алексей Раншаков до этого говорил, что некоторые советы, которые родственники и знакомые дают новоиспеченным родителям, утратили свою актуальность и могут быть вредны для ребенка. Так, он развеял миф о «монетке на пупке» и «манипуляциях» младенца. Эксперт подчеркнул, что пупочная грыжа является нормальным и безопасным явлением. Раншаков также добавил, что научные данные не подтверждают то, что массаж ускоряет развитие младенцев, поэтому им достаточно материнской ласки и поглаживаний.

