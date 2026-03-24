Ребенка с коликами не спасли в больнице под Петербургом

В Ленобласти врачи отказались обследовать месячного ребенка и погубили его

Врачи из Ленобласти не смогли спасти месячного младенца с жалобами на колики. Об этом стало известно 78.ru.

Трагедия произошла 18 марта в больнице Приозерска. Малыша привезли в медучреждение с жалобами на колики, однако, со слов матери, изначально врачи отказывались назначить ряд нужных обследований, связывая симптомы с типичными проявлениями у грудничков.

В ночь с 18 на 19 марта состояние младенца резко ухудшилось, его перевели в реанимацию, но помочь не смогли. По предварительным данным, у ребенка произошло кровоизлияние в мозг.

По данным издания, после выписки из роддома грудничок не наблюдался у врачей, после попадания в районную больницу его мать настаивала на переводе в петербургскую клинику, однако специалисты решили оставить ребенка в местном стационаре.

