Врач назвала продукты, которые помогут облегчить изжогу

Для облегчения симптомов изжоги можно выпить растительное молоко, например, миндальное, овсяное или соевое, оно «смоет» кислоту со стенок пищевода и при этом не будет стимулировать мощный выброс гастрина (гормона, способного спровоцировать изжогу) за счет низкого содержания жира. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.

«Также от изжоги может спасти банан, особенно спелый, но не перезревший до коричневых пятен. Его механизм действия связан с естественными обволакивающими и буферными свойствами: крахмалы и пектины создают на слизистой пищевода тонкую защитную пленку. При этом pH продукта близок к нейтральному, что помогает успокоить раздраженную стенку без излишней стимуляции желудочной секреции», — добавила Залетова.

Кроме того, изжогу может убрать овсянка в виде хорошо разваренной слизистой каши на воде, без масла и сахара. В этом случае она выступит природным обволакивающим средством, которое покроет поверхность пищевода и защитит его от повторных забросов кислоты. Врач также посоветовала обратить внимание на заваренные в горячей воде семена льна. Они выделяют густую слизь, которая создает на поверхности содержимого желудка механический «плот», предотвращающий заброс в пищевод.

Гастроэнтеролог клиники Soft Medical Center Александра Метелина в комментарии «Газете.Ru» рассказала, что запивание еды чаем часто приводит к изжоге. Еще одной неприятностью для желудка является активность сразу после еды, добавила она.

