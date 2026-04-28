Врач назвала продукты, которые помогут облегчить изжогу

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Врач Залетова: бананы и овсянка помогут облегчить изжогу
itaci/Shutterstock/FOTODOM

Для облегчения симптомов изжоги можно выпить растительное молоко, например, миндальное, овсяное или соевое, оно «смоет» кислоту со стенок пищевода и при этом не будет стимулировать мощный выброс гастрина (гормона, способного спровоцировать изжогу) за счет низкого содержания жира. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.

«Также от изжоги может спасти банан, особенно спелый, но не перезревший до коричневых пятен. Его механизм действия связан с естественными обволакивающими и буферными свойствами: крахмалы и пектины создают на слизистой пищевода тонкую защитную пленку. При этом pH продукта близок к нейтральному, что помогает успокоить раздраженную стенку без излишней стимуляции желудочной секреции», — добавила Залетова.

Кроме того, изжогу может убрать овсянка в виде хорошо разваренной слизистой каши на воде, без масла и сахара. В этом случае она выступит природным обволакивающим средством, которое покроет поверхность пищевода и защитит его от повторных забросов кислоты. Врач также посоветовала обратить внимание на заваренные в горячей воде семена льна. Они выделяют густую слизь, которая создает на поверхности содержимого желудка механический «плот», предотвращающий заброс в пищевод.

Гастроэнтеролог клиники Soft Medical Center Александра Метелина в комментарии «Газете.Ru» рассказала, что запивание еды чаем часто приводит к изжоге. Еще одной неприятностью для желудка является активность сразу после еды, добавила она.

Ранее был назван вид рака, при котором часто возникает изжога.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
