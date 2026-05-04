Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В США продаются ковры с изображением трагедии 11 сентября

CP: в Калифорнии афганец торгует коврами с изображением трагедии 11 сентября
Reuters

Афганский иммигрант продает в США ковры с изображением трагедии 11 сентября 2001 года. Об этом сообщает газета California Post (CP).

Приехавший из Афганистана Масуд Азизи вывесил такой ковер перед своим магазином на оживленой улице в калифорнийском городе Санта-Барбара. Он пояснил, что ковер с «уникальным дизайном» стоимостью $450 сделан афганскими мастерами и назвал рисунок, на котором самолеты врезались в башни-близнецы, разрушив их, «просто историей».

Продажа этого ковра вызвала большое возмущение, в частности среди участвовавших в спасательной операции пожарных. Так, возглавлявший в сентябре 2001 года пожарный департамент Нью-Йорка Томас фон Эссен назвал «бессердечными идиотами» и создавших этот ковер, и тех американцев, кто его купил. Он подчеркнул, что для него и его оставшихся в живых подчиненных боль трагедии 11 сентября не исчезла.

В декабре сын 46-го президента США Джо Байдена Хантер Байден назвал главными провалами отца во время пребывания на посту неудачную миграционную политику и вывод американских войск из Афганистана.

Ранее сообщалось, что за время президентства Байдена в США переехало 100 тысяч афганцев.

 
Теперь вы знаете
Как носить георгиевскую ленту, чтобы не привлечь внимание полиции
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!