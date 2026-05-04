В США продаются ковры с изображением трагедии 11 сентября

Афганский иммигрант продает в США ковры с изображением трагедии 11 сентября 2001 года. Об этом сообщает газета California Post (CP).

Приехавший из Афганистана Масуд Азизи вывесил такой ковер перед своим магазином на оживленой улице в калифорнийском городе Санта-Барбара. Он пояснил, что ковер с «уникальным дизайном» стоимостью $450 сделан афганскими мастерами и назвал рисунок, на котором самолеты врезались в башни-близнецы, разрушив их, «просто историей».

Продажа этого ковра вызвала большое возмущение, в частности среди участвовавших в спасательной операции пожарных. Так, возглавлявший в сентябре 2001 года пожарный департамент Нью-Йорка Томас фон Эссен назвал «бессердечными идиотами» и создавших этот ковер, и тех американцев, кто его купил. Он подчеркнул, что для него и его оставшихся в живых подчиненных боль трагедии 11 сентября не исчезла.

