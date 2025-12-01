Администрацию Байдена обвинили в создании серьезного кризиса из-за Афганистана

Ноэм: за время президентства Байдена в США переехало 100 тысяч афганцев

Около 100 тысяч граждан Афганистана переехали в США по различным основаниям в период работы администрации президента США Джо Байдена (2021-2025 годы). Об этом заявила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм на своей странице в соцсети X.

Она обвинила администрацию Байдена в создании одного из самых серьезных кризисов национальной безопасности в истории Соединенных Штатов решением вывести американские войска из Афганистана.

По словам Ноэм, афганцы попали в США без проверки, без выяснения того, кто они и каковы их намерения.

Министр добавила, что один из ключевых приоритетов работы администрации действующего президента США Дональда Трампа заключается в ликвидации последствий этих решений предыдущего руководства. Сейчас Министерство внутренней безопасности активно проверяет сведения обо всех находящихся в стране гражданах Афганистана, изучая в том числе их социальные сети, отметила Ноэм.

26 ноября в Вашингтоне произошла стрельба в нескольких кварталах от Белого дома, в результате которой пострадали двое нацгвардейцев. Подозреваемый был ранен, его задержали. После инцидента президент США Дональд Трамп выступил с обращением, в котором заявил, что подозреваемый приехал из Афганистана. Президент добавил, что задержанного ждет суровое наказание.

Ранее политолог назвал теракт у Белого дома «кармой» за Афганистан.