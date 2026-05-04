Власти запретили грузовые дроны над Эверестом по неизвестным причинам

Местные власти неожиданно отозвали лицензию на запуск грузовых дронов над ледопадом Кхумбу, что ставит под угрозу сезонные операции по доставке снаряжения и вывозу мусора в районе Эвереста. Об этом сообщает Explorersweb.

Директор компании Airlift Technologies Радж Бикрам Махарджан сообщил, что он не получил объяснений относительно отзыва лицензии на использование дронов. Это решение стало неожиданным ударом для туристических компаний, которые рассчитывали на помощь беспилотников в доставке необходимого снаряжения для альпинистов. В этом году также планировалось вывести 10 тонн мусора с помощью дронов, что стало бы важным шагом в сохранении экологии региона.

Грузовые дроны начали использоваться на Эвересте в прошлом году, когда они помогали команде Icefall Doctors в поиске маршрутов и доставке снаряжения. Местная компания, решив продолжить эту практику, приобрела более крупные дроны и расширила зону обслуживания до первого лагеря.

Новый дрон DJI FlyCart 100, произведенный в Китае, способен нести до 100 кг груза на уровне моря. Однако на высоте от базового лагеря (5350 м) до первого лагеря (6000 м) пилоты установили ограничение по весу в 50 кг для обеспечения безопасности полетов.

Власти отозвали лицензию на использование китайского дрона и отклонили заявку на получение лицензии для американского дрона FreeFly Alta X Gen 2. По данным издания The Tourism Times, причиной стали «опасения, связанные с правилами эксплуатации беспилотных летательных аппаратов», а также необходимость более широкого обсуждения вопросов безопасности с заинтересованными сторонами.

Совместными усилиями шерпы нескольких команд нашли тропу через сераки (вертикальные ледниковые образования. — Прим. ред.) и трещины ледопада Кхумбу менее недели назад. Ранее попытки были тщетны из-за угрозы падения сераков. На текущий момент сотни портеров (носильщики — Прим. ред.) и гидов спешат ко второму лагерю и выше. За это короткое время уже произошло несколько падений и сошла одна лавина, но все закончилось благополучно, никто не пострадал.

1 мая один из шерп сорвался, переходя огромную трещину по пяти связанным лестницам. В сети появилось видео, как он висит на перилах (провешенные и надежно закрепленные веревки. — Прим. ред.), пока его не вытащили другие шерпы. Все лестничные переходы оборудованы перилами для страховки альпинистов.

Альпинистка из Румынии опубликовала видео схода крупной лавины с ледопада Кхумбу. Лавина сошла со склона Нуптце, на противоположной стороне от нестабильного серака. Облако снежной пыли накрыло несколько шерпов, но никто не пострадал.

Также сообщается, что сотни портеров идут обустраивать третий лагерь. Уже первые коммерческие команды альпинистов готовы подняться во второй лагерь.

