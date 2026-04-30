Эверест через ледопад Кхумбу открыли, несмотря на опасный серак

Совместными усилиями шерпы и альпинисты нашли проход в ледопаде Кхумбу

Совместными усилиями шерпы нескольких команд нашли тропу через сераки (вертикальные ледниковые образования) и трещины ледопада Кхумбу. Об этом сообщает Alpagama.

В публикации отмечается, что работу в координации возглавляла команда шерпов Icefall Doctors.

«К 9 утра по непальскому времени они добрались до первого лагеря и попросили дополнительную веревку (доставленную беспилотниками), чтобы закончить маршрут», — заявил Райан Уотерс из американской компании «Горные профессионалы».

По последним данным Департамента туризма Непала, 425 иностранных альпинистов получили пермиты на Эверест. С учетом гидов, помощников, портеров и персонала высотных лагерей в ближайшее время по маршруту отправятся более тысячи человек.

До этого сообщалось, что в сезоне 2026 года шерпы не смогли проложить путь к вершине Эвереста из-за опасного серака в ледопаде Кхумбу.

