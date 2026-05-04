Россиянам напомнили, кто будет работать в праздничные дни в мае

Доцент Рогалева: россияне с шестидневным графиком будут отдыхать только 9 мая

Россияне, которые работают по шестидневному рабочему графику, в мае будут отдыхать только 9 мая. Об этом в беседе с РИА Новости заявила доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ имени Георгия Плеханова Ирина Рогалева.

По ее словам, для таких сотрудников переноса праздничного выходного дня в честь Дня Победы не будет.

«Они отдыхают только 9 мая, а 11 мая будет для них рабочим днем», — отметила эксперт.

С 1 по 3 мая россияне отдыхали по случаю Праздника Весны и Труда.​

До этого исполнительный директор Альянса турагентств Наталья Осипова рассказала, что в этом году майские праздники продлятся всего шесть дней – это будут самые короткие выходные за последние восемь лет. Поэтому большинство россиян останутся на это время в РФ, отметила эксперт.

По ее словам, многие граждане запланировали на начало мая поездки по стране. В Краснодарский край на сегодняшний день забронировано порядка 600 тыс. туров. Кроме того, популярностью у путешественников пользуются экскурсионные туры в Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург.

Ранее сообщалось, что россияне получат большую часть зарплаты во второй половине мая.