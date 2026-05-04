Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Россиянам напомнили, кто будет работать в праздничные дни в мае

Доцент Рогалева: россияне с шестидневным графиком будут отдыхать только 9 мая
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Россияне, которые работают по шестидневному рабочему графику, в мае будут отдыхать только 9 мая. Об этом в беседе с РИА Новости заявила доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ имени Георгия Плеханова Ирина Рогалева.

По ее словам, для таких сотрудников переноса праздничного выходного дня в честь Дня Победы не будет.

«Они отдыхают только 9 мая, а 11 мая будет для них рабочим днем», — отметила эксперт.

С 1 по 3 мая россияне отдыхали по случаю Праздника Весны и Труда.​

До этого исполнительный директор Альянса турагентств Наталья Осипова рассказала, что в этом году майские праздники продлятся всего шесть дней – это будут самые короткие выходные за последние восемь лет. Поэтому большинство россиян останутся на это время в РФ, отметила эксперт.

По ее словам, многие граждане запланировали на начало мая поездки по стране. В Краснодарский край на сегодняшний день забронировано порядка 600 тыс. туров. Кроме того, популярностью у путешественников пользуются экскурсионные туры в Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург.

Ранее сообщалось, что россияне получат большую часть зарплаты во второй половине мая.

 
Теперь вы знаете
Как носить георгиевскую ленту, чтобы не привлечь внимание полиции
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!