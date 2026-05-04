Россиянам рассказали, когда можно не платить взносы на капитальный ремонт

Жильцы могут не платить взносы на капитальный ремонт, если многоквартирный дом признан аварийным и подлежит сносу. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Государственной думы Дмитрий Свищев (ЛДПР).

По его словам, взносы на капремонт также не нужно платить, если принято решение об изъятии земельного участка под застройку со всеми жилыми помещениями в нем.

Кроме того, этого можно не делать, если дом не включен в региональную программу капитального ремонта, отметил парламентарий. Он уточнил, что это редкое исключение, которое распространяется на некоторые дома, например, признанные объектами культурного наследия, если финансирование их ремонта осуществляется из других источников.

В апреле депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия») направил на отзыв в правительство законопроект, предусматривающий усиление контроля за капитальным ремонтом многоквартирных домов.

В пояснении к документу отмечается, что в соответствии с Жилищным кодексом в РФ установлен единый минимальный гарантийный срок на все виды работ по капитальному ремонту продолжительностью пять лет. По мнению парламентария, такой подход не учитывает различную интенсивность эксплуатации и фактический срок службы отдельных конструктивных элементов домов, что приводит к преждевременному износу фасадов, крыши и инженерных систем. В связи с этим в документе предлагается ввести дифференцированные гарантийные сроки на различные виды работ.

Ранее в Госдуме предложили возвращать молодым семьям 25% от взносов на капремонт.

 
