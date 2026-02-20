Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Общество

Молодым семьям предложили компенсировать взносы на капремонт

В Госдуме призвали возвращать молодым семьям 25% от взносов на капремонт
Studio Romantic/Shutterstock/FOTODOM

В России необходимо ввести новую меру поддержки молодых семей с детьми, предусмотрев для них компенсацию части взносов на капремонт. С такой инициативой выступил руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, передает 360.ru со ссылкой на документ.

Депутат предложил возвращать 25% от суммы взносов на капремонт россиянам в возрасте до 35 лет, воспитывающим детей. Важно, чтобы мера поддержки реализовалась автоматически, без необходимости дополнительных заявок, подчеркнул депутат.

«Такой подход соответствует и целям демографической политики, которые ставит президент», — отметил Миронов, добавив, что аналогичные льготы уже предоставляются инвалидам, пенсионерам и некоторым другим россиянам.

До этого лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил компенсировать оплату капитального ремонта гражданам, достигшим 65 лет. Документ предусматривает, что неработающие пенсионеры смогут получать компенсацию в размере 50% уже с 65 лет. Полностью освободить их от платежа предлагается с 70 лет. В партии отметили, что фактически речь идет об отмене взносов на капремонт на десять лет раньше действующих норм.

Ранее российским пенсионерам напомнили о праве компенсации платы за капремонт.
 
Теперь вы знаете
Как распознать пузырь на фондовом рынке. 4 признака грядущего краха
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!