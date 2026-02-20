Молодым семьям предложили компенсировать взносы на капремонт

В России необходимо ввести новую меру поддержки молодых семей с детьми, предусмотрев для них компенсацию части взносов на капремонт. С такой инициативой выступил руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, передает 360.ru со ссылкой на документ.

Депутат предложил возвращать 25% от суммы взносов на капремонт россиянам в возрасте до 35 лет, воспитывающим детей. Важно, чтобы мера поддержки реализовалась автоматически, без необходимости дополнительных заявок, подчеркнул депутат.

«Такой подход соответствует и целям демографической политики, которые ставит президент», — отметил Миронов, добавив, что аналогичные льготы уже предоставляются инвалидам, пенсионерам и некоторым другим россиянам.

До этого лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил компенсировать оплату капитального ремонта гражданам, достигшим 65 лет. Документ предусматривает, что неработающие пенсионеры смогут получать компенсацию в размере 50% уже с 65 лет. Полностью освободить их от платежа предлагается с 70 лет. В партии отметили, что фактически речь идет об отмене взносов на капремонт на десять лет раньше действующих норм.

Ранее российским пенсионерам напомнили о праве компенсации платы за капремонт.