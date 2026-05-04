Стало известно о многократном увеличении количества полетов гражданских БПЛА в России

В прошлом году количество полетов гражданских беспилотников в России увеличилось в почти в шесть раз. Об этом со ссылкой на министерство экономического развития страны сообщает газета «Ведомости».

Так, в 2024 году дроны совершили 20,6 тыс. полетов. В 2025 году количество полетов возросло до 120 тыс. Беспилотные летательные аппараты применялись в логистике и авиационных работах — обработке сельскохозяйственных земель, мониторинге и аэрофотосъемке.

2 февраля глава министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что с 2026 года начнется активное использование беспилотных технологий для доставки лекарств и биоматериалов в удаленные регионы страны.

До этого сообщалось, что рынок доставки дронами в России к 2030 году может достичь 25 млрд рублей.

Ранее в России осуществили первую дрон-доставку документов.

 
