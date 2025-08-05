На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Норвегии нашли останки животных возрастом 75 тысяч лет

PNAS: в Норвегии нашли останки арктических животных возрастом 75 тысяч лет
true
true
true
close
Trond Klungseth Lødøen

В пещере на побережье Северной Норвегии ученые обнаружили кости 46 видов животных — млекопитающих, рыб и птиц, возрастом 75 тысяч лет. По словам исследователей, эта древнейшая экосистема существовала в Европе в более теплый промежуток последнего ледникового периода. Результаты проекта опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Находка сделана в пещере Арне Квамгротта, открытой еще в 1990-х годах, но остававшейся почти не исследованной до 2021-2022 годов. Масштабные раскопки показали, что этот регион, вероятно, был свободен ото льда после отступления ледников. Это обеспечивало благоприятные условия для множества животных, включая северных оленей, гренландских китов, моржей, атлантическую треску и белых медведей.

В пещере также были найдены останки копытных леммингов — вида, который ранее не фиксировался в Скандинавии и ныне считается вымершим в Европе.

Анализ ДНК показал, что большинство животных, населявших этот регион в ту эпоху, не пережили возвращение более холодного климата. Их линии исчезли вместе с изменениями среды обитания.

«Эти открытия позволяют заглянуть в исчезнувший мир Арктики и понять уязвимость холодолюбивых видов», — говорит соавтор работы Сэм Уокер из Университета Борнмута.

Ученый подчеркнул, что полученные данные важны и для современной охраны природы: сегодня арктические животные снова сталкиваются с быстро меняющимся климатом, но уже в условиях более фрагментированных и ограниченных ареалов.

Профессор Санне Бессенкель из Университета Осло добавила, что найденные останки свидетельствуют о сложной и богатой прибрежной экосистеме, включающей как морскую, так и наземную фауну. По ее словам, такие данные — редкость, ведь свидетельства жизни в Арктике старше 10 тысяч лет практически не сохраняются.

Ученые считают, что неспособность древних животных адаптироваться к возврату холодов может служить предостережением и для современных видов, которым возможно предстоит пережить аналогичные климатические вызовы.

Ранее в Иордании нашли один из давно потерянных священных городов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами