Фигуристка Загитова показала свое новое увлечение

Российская фигуристка Алина Загитова выложила в Instagram видеозапись, на которой она занимается вейксерфингом в одном из московских водоемов.

«Новая любовь», — написала Загитова

На Олимпиаде 2018 года Загитова завоевала золото в одиночном катании и взяла серебро в командных соревнованиях. Россиянка является победительницей чемпионата мира-2019 в японской Сайтаме, обладательницей золота первенства Европы 2018 года, победительницей финала Гран-при и чемпионкой России.

В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры. Сейчас спортсменка занимается своим образованием и одновременно учится в двух ВУЗах — в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) и в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ).

Ранее российская фигуристка Алина Загитова, которая не попала в состав сборной России на сезон-2021/22, приехала на базу национальной команды в Новогорск.