На севере Москвы перекрыли дорогу из-за сильного пожара с пострадавшими

На севере столицы перекрыли проезд из-за пожара на стройке

В Москве перекрыли движение транспорта из-за пожара на стройке. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«В связи с возгоранием во 2-м Амбулаторном проезде в районе дома 14 закрыто движение транспорта по 3-му Балтийскому переулку (от 2-го Амбулаторного проезда до улицы Часовая)», – говорится в публикации.

Возгорание произошло утром 28 апреля на стройке в московском районе Аэропорт. Пожар зафиксировали рядом со станцией МЦД-2 «Красный Балтиец». С нескольких этажей охваченной огнем постройки идет густой черный дым, подчеркнули журналисты.

По данным Telegram-канала SHOT, пламя вспыхнуло на стройке элитного многоэтажного дома. В результате пострадали не менее 10 человек, двое из них находятся без сознания.

«[Они] получили страшные ожоги», — утверждается в публикации.

На место происшествия уже прибыли сотрудники экстренных служб. Но им пока не удается подобраться к очагу возгорания из-за открытого огня.

Ранее в Москве опрокинулась Газель с человеком в салоне.