Поезд Адлер — Калининград задержался на территории Белоруссии из-за аварии в Литве

В Белоруссии сообщили о задержке в движении поезда Адлер — Калининград
alexei_tm/Shutterstock/FOTODOM

Поезд, следующий из Адлера в Калининград, по техническим причинам движется по территории Белоруссии с задержкой в один час. Об этом сообщается в Telegram-канале Белорусской железной дороги (БЖД).

В публикации отмечается, что задержка связана с неисправностью локомотива.

Также сообщается, что поезда Калининград — Адлер и Калининград — Москва следуют по территории Литовских железных дорог с отклонением от графика движения более 18 часов. Это связано с инцидентом, произошедшим на территории Литовских железных дорог, добавили в пресс-службе.

Сбой произошел из-за аварии на литовском участке пути в Каунасском районе, где с рельсов сошли локомотив и грузовые вагоны с метанолом. Это уже второе ЧП на железных дорогах Литвы за последние дни. До этого в Кедайнском районе сошли платформы с щебнем. В обоих случаях обошлось без пострадавших.

Позднее Белорусская железная дорога объявила о восстановлении железнодорожного сообщения с Калининградом, которое было прервано из-за ЧП в Литве.

Ранее глава минтранса Литвы оценил причины ЧП с поездами.

 
