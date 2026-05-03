Движение поездов в Калининград восстановили после ЧП в Литве

БЖД: восстановлено ж/д сообщение с Калининградом после аварии в Литве

Белорусская железная дорога (БЖД) объявила о восстановлении железнодорожного сообщения с Калининградом, которое было прервано из-за ЧП в Литве. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика в своем Telegram-канале.

В 15:15 по мск поезд №147 Москва — Калининград отправился со станции Гудогай.

«Далее возобновляется движение поездов №29 Москва - Калининград и №79 Санкт-Петербург - Калининград», — сообщили в БЖД.

Во время вынужденной остановки пассажирам предоставили горячее питание, воду и медицинское сопровождение, отметил перевозчик. На станциях Молодечно и Гудогай организовали строгий контроль за порядком.

Сбой произошел из-за аварии на литовском участке пути в Каунасском районе, где с рельсов сошли локомотив и грузовые вагоны с метанолом. Это уже второе ЧП на железных дорогах Литвы за последние дни. До этого в Кедайнском районе сошли платформы с щебнем. В обоих случаях обошлось без пострадавших.

