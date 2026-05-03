Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

«Мысли могут быть разными»: глава минтранса Литвы оценил причины ЧП с поездами

Минтранс Литвы: сход поездов с рельсов не связан с инфраструктурой
alexei_tm/Shutterstock/FOTODOM

Министр транспорта Литвы Юрас Таминскас не исключает любых версий причин схода с рельсов локомотива и четырех грузовых вагонов в Каунасском районе. Об этом сообщает портал Delfi.lt.

Инцидент произошел 2 мая около полуночи на железнодорожной (ж/д) станции Еся. Состав прибыл из немецкого Дуйсбурга. На месте сразу начались восстановительные работы, которые длились всю ночь.

Утром на место прибыл министр транспорта. Он подчеркнул, что главное — как можно скорее частично восстановить движение и обеспечить безопасность.

«Мысли могут быть разными, в поисках ответа на вопрос, почему в течение суток произошли две аварии, однако на данный момент могу сказать, что это не связано с инфраструктурой и другими обстоятельствами, очень сложно. Надо ждать ответов расследования – оно ответит на все вопросы. Мы надеемся, что они появятся в течение 1-2 месяцев», — сказал Таминскас.

По словам представителей железной дороги, авария произошла на одном из самых сложных мест литовской ж/д сети. Из-за ЧП движение остановили и по соседним путям, что затронуло 22 пассажирских поезда. Также приостановили железнодорожное сообщение с Калининградом.

Это уже вторая авария за несколько дней. Утром 1 мая в Кедайняйском районе на станции Гуджюнай сошли три вагона со щебнем. Люди не пострадали.

Ранее в Литве начали готовиться к возможному нападению России.

 
Теперь вы знаете
5 мегауспешных фанфиков. Зачем люди читают фанатские выдумки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!