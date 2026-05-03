«Мысли могут быть разными»: глава минтранса Литвы оценил причины ЧП с поездами

Министр транспорта Литвы Юрас Таминскас не исключает любых версий причин схода с рельсов локомотива и четырех грузовых вагонов в Каунасском районе. Об этом сообщает портал Delfi.lt.

Инцидент произошел 2 мая около полуночи на железнодорожной (ж/д) станции Еся. Состав прибыл из немецкого Дуйсбурга. На месте сразу начались восстановительные работы, которые длились всю ночь.

Утром на место прибыл министр транспорта. Он подчеркнул, что главное — как можно скорее частично восстановить движение и обеспечить безопасность.

«Мысли могут быть разными, в поисках ответа на вопрос, почему в течение суток произошли две аварии, однако на данный момент могу сказать, что это не связано с инфраструктурой и другими обстоятельствами, очень сложно. Надо ждать ответов расследования – оно ответит на все вопросы. Мы надеемся, что они появятся в течение 1-2 месяцев», — сказал Таминскас.

По словам представителей железной дороги, авария произошла на одном из самых сложных мест литовской ж/д сети. Из-за ЧП движение остановили и по соседним путям, что затронуло 22 пассажирских поезда. Также приостановили железнодорожное сообщение с Калининградом.

Это уже вторая авария за несколько дней. Утром 1 мая в Кедайняйском районе на станции Гуджюнай сошли три вагона со щебнем. Люди не пострадали.

Ранее в Литве начали готовиться к возможному нападению России.