В Швеции вновь задержали судно по подозрению в нарушении законодательства

Береговая охрана Швеции задержала судно Jin Hui
Alvaro Ardisana/Shutterstock/FOTODOM

Береговая охрана Швеции совместно с полицией поднялась на борт танкера Jin Hui под сирийским флагом у Треллеборга на юге королевства. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В публикации отмечается, что сотрудники береговой охраны поднялись на судно в 15:00 мск, когда оно проходило в Балтийском море.

«Судно, вероятно, разгружено. Пункт назначения неясен», — отметили в ведомстве.

Корабль находится в нескольких санкционных списках, в том числе Евросоюза и Великобритании.

Береговая охрана считает, что судно было зарегистрировано под ложным флагом, поскольку существует ряд неясностей относительно статуса флага судна, следовательно оно не соответствует требованиям мореходности, которые установлены в международных правилах и соглашениях.

12 апреля стало известно, что шведская береговая охрана по поручению прокуратуры провела досмотр судна Hui Yuan, ходящего под панамским флагом. Экипаж балкера, идущего из России в испанский Лас-Пальмас, обвиняют в смыве угольной пыли прямо в море в нарушение экологического законодательства.

Ранее Бельгия объявила о перехвате танкера «российского теневого флота».

 
