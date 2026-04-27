Сенатор объяснил, когда не нужно отрабатывать две недели до увольнения

Работающие пенсионеры в России могут уволиться без обязательной двухнедельной отработки, если укажут в заявлении причину «в связи с выходом на пенсию». Об этом сообщил в беседе с RT сенатор Игорь Мурог.

По его словам, такое право закреплено в части 3 статьи 80 Трудового кодекса РФ, которая освобождает сотрудников в данном случае от стандартного срока предупреждения работодателя.

При этом парламентарий уточнил, что воспользоваться этой льготой можно только один раз. Если пенсионер уже увольнялся по этой причине и затем вновь устроился на работу, при повторном увольнении ему придется соблюдать общий порядок и отрабатывать две недели.

Также отмечается, что работодатель обязан оформить увольнение приказом по форме № Т-8 и произвести все выплаты в день увольнения. Речь идет о заработной плате, компенсации за неиспользованный отпуск, а также о выходном пособии, если оно предусмотрено коллективным договором.

В случае если сотрудник не может присутствовать в последний рабочий день, например из-за болезни, расчет переносится на следующий рабочий день, а документы направляются по почте.

