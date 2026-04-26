В Госдуме уточнили, кому в 2027 году пересчитают пенсии

В 2027 году работающим пенсионерам пересчитают пенсии с 1 августа по страховым взносам в беззаявительном порядке. Об этом рассказал РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин.

Парламентарий отметил, что для работающих пенсионеров в 2027 году сохраняется еще один канал роста выплат.

«После возобновления индексации с 1 января 2025 года на них снова распространяется общий порядок повышения страховых пенсий, а сверх этого ежегодно с 1 августа проводится беззаявительный перерасчет по страховым взносам, которые за пенсионера перечислял работодатель», — сказал депутат.

Как уточнил Говырин, такой «августовский перерасчет» ограничен тремя пенсионными коэффициентами.

Также парламентарий напомнил, что в апреле появились разговоры о двух индексациях пенсий в следующем году, однако в юридическом смысле речь идет только о страховых пенсиях.

