Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Госдуме уточнили, кому в 2027 году пересчитают пенсии

Депутат Говырин: работающим пенсионерам в 2027 году пересчитают пенсии
Александр Кряжев/РИА «Новости»

В 2027 году работающим пенсионерам пересчитают пенсии с 1 августа по страховым взносам в беззаявительном порядке. Об этом рассказал РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин.

Парламентарий отметил, что для работающих пенсионеров в 2027 году сохраняется еще один канал роста выплат.

«После возобновления индексации с 1 января 2025 года на них снова распространяется общий порядок повышения страховых пенсий, а сверх этого ежегодно с 1 августа проводится беззаявительный перерасчет по страховым взносам, которые за пенсионера перечислял работодатель», — сказал депутат.

Как уточнил Говырин, такой «августовский перерасчет» ограничен тремя пенсионными коэффициентами.

Также парламентарий напомнил, что в апреле появились разговоры о двух индексациях пенсий в следующем году, однако в юридическом смысле речь идет только о страховых пенсиях.

В мае некоторые категории пенсионеров получат повышенные выплаты. В отличие от индексации пенсий в январе и апреле, это повышение коснется лишь некоторых категорий граждан. У кого и на сколько вырастут пенсии в мае, когда ждать прибавки работающим пенсионерам и как можно повлиять на размер своей будущей пенсии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде раскрыли влияние работы в предпенсионном возрасте на размер пенсии.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!