Полиция Британии отпустила одного из задержанных после поножовщины в поезде

В Британии отпустили одного задержанного после нападения в поезде
Peter Nicholls/Reuters

Полиция освободила одного из задержанных после поножовщины в поезде на востоке Англии, передает Би-би-си.

Как уточняется, после инцидента правоохранители задержали двух мужчин в возрасте 32 и 35 лет. Последнего отпустили, когда выяснилось, что он не участвовал в нападении, как считали изначально. Первый подозреваемый проживает в городе Питерборо, где и сел в поезд. Он находится в полицейском участке.

Вечером 1 ноября на востоке Англии 11 человек пострадали во время поножовщины в поезде. Состав отправился с вокзала в Питерборо. Спустя девять минут в службу спасения поступил первый звонок.

Очевидец нападения рассказал, что видел мужчину с большим ножом и «повсюду была кровь». Люди пытались спрятаться в туалетах, кричали и топтали друг друга, пытаясь убежать. Поезду пришлось сделать экстренную остановку. Среди пострадавших оказался сотрудник ж/д компании LNER. Он попытался остановить злоумышленника и был ранен. Его состояние остается критическим.

Ранее сообщалось, что королеву Камиллу в юности пытались изнасиловать в поезде.

