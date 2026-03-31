В Кузбассе пенсионер выхватил пистолет у полицейского, чтобы проверить его реакцию

В Кузбассе осудили мужчину, который выхватил пистолет у полицейского в магазине

В Кузбассе суд вынес приговор пенсионеру, который в состоянии алкогольного опьянения выхватил служебный пистолет у сотрудника полиции в магазине. Об этом сообщает Кемеровский районный суд.

Инцидент произошел, когда полицейские проверяли магазины на предмет наличия суррогатной продукции. В это время в торговую точку зашел пенсионер, купил сигареты и начал кричать. На замечания продавца и сотрудника полиции он не реагировал.

В какой-то момент полицейский почувствовал движение в области кобуры — пожилой человек сумел украсть у него табельное оружие. Правоохранитель отобрал оружие у нетрезвого посетителя магазина. На суде пенсионер пояснил, что хотел проверить, сможет ли пьяный человек выхватить оружие у полицейского. Ему назначили три года лишения свободы условно.

До этого в Крыму мужчина выстрелил из ружья в четверых полицейских, пришедших в его дом в рамках оперативной работы. Злоумышленник также поджег свой автомобиль и попытался сжечь домовладение. В результате инцидента одного сотрудника полиции госпитализировали, троим оказали разовую медицинскую помощь. Нападавшего нейтрализовали в ходе перестрелки.

Ранее в Подмосковье пьяный мужчина ударил полицейского ножом в грудь.