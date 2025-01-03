В Стамбуле перекрыли Босфор из-за поисков брата и сестры

Босфор перекрыли ради поисков пропавших более 40 дней назад брата и сестры

Движение судов по Босфорскому проливу в Стамбуле было временно приостановлено на несколько часов для проведения поисково-спасательной операции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Министерства транспорта Турции.

Причиной остановки стали работы по поиску брата и сестры, пропавших в водах пролива более месяца назад.

«Транзит судов через Босфор приостановлен в обе стороны в рамках поисков упавших в море брата и сестры», - говорится в сообщении.

Айше Джан упала в море в районе Сарыер 23 ноября, а ее брат Велат, пытаясь спасти сестру, бросился за ней в воду. Несмотря на более чем 40 дней поисковых работ, пропавшие до сих пор не найдены.

В конце декабря транзит судов через пролив Босфор был временно перекрыт в обе стороны в связи с неполадками у танкера, следовавшего в Россию. По данным министерства транспорта Турции, технические неполадки возникли у 274-метрового танкера Cordelia Moon под флагом Панамы. Он следовал из турецкого порта Ялова в Новороссийск.

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