В МВД Франции рассказали о пострадавших на нелегальной рейв-вечеринке

МВД Франции: более 30 человек пострадали на рейв-вечеринке на военном полигоне
Более 30 человек пострадали в ходе рейв-вечеринки на военном полигоне возле французского города Бурж в департаменте Шер, среди них пятеро находятся в тяжелом состоянии, заявил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес. Об этом сообщает franceinfo.

По его словам, было зарегистрировано 28 пострадавших в легком состоянии и пять крайне тяжелых случаев, 12 человек госпитализировали, в том числе в связи с употреблением наркотиков.

В публикации отмечается, что на рейве по состоянию на утро воскресенья присутствовали 17 тысяч человек. Для контроля и обеспечения безопасности рейва были мобилизованы более 600 жандармов на 14 контрольно-пропускных пунктах.

До этого сообщалось, что во Франции рядом с полигоном, где уже третий день продолжается нелегальная вечеринка, нашли снаряд.

В публикации говорится, что его обнаружили недалеко от регионального шоссе D102, которое прилегает к территории полигона. Саперы, прибывшие на место, переместили боеприпас в безопасную зону.

Бесплатная многотысячная рейв-вечеринка стартовала на военном полигоне во Франции 1 мая. Власти ранее предупреждали отдыхающих, что на объекте, которым заведует Генеральная дирекция по вооружениям, могут находиться неразорвавшиеся снаряды, поэтому призвали участников воздержаться от разжигания костров, копания или сбора чего-либо с земли.

