«Пилот», «Слот» и «Jane Air» выступят на Dobrofest после перезапуска рок-фестиваля

Рок-фестиваль Dobrofest после перезапуска пройдет в кинопарке Москино
Руслан Ахмеров

Фестиваль Dobrofest вернется после паузы и в 2026 году пройдет 4-5 июля на новой площадке — в Кинопарк Москино. Об этом «Газете.Ru» сообщили организаторы мероприятия.

По их словам, переезд — это не просто смена локации, а полноценный перезапуск проекта с расширенными инфраструктурными возможностями и обновленной концепцией.

Новая площадка расположена в 28 км от МКАД и в 2 км от ЦКАД в Троицком административном округе. Изначально она была спроектирована для проведения масштабных мероприятий. Пространство оснащено стационарными санитарными зонами, вариантами размещения и инфраструктурой, позволяющей проводить фестиваль в комфортных условиях независимо от погоды.

Организаторы представили несколько волн участников, сформировав многослойную программу — от классики русского рока до актуальной альтернативы и панка.

В числе подтвержденных артистов группы «Алиса», «Пилот», «Слот», «Jane Air», «F.P.G», «Бригадный Подряд». К ним присоединились «Северный Флот», «Биртман», «Потомучто», «Sellout».

В третьей волне заявлены «Операция Пластилин» ,«АнимациЯ», «Йорш», «Включай Микрофон!».

Представлены в программе и новые имена — диско-панк проект «El Mashe», нижегородские альтернативщики «CARDIO KILLER», кавер-бэнгер-группа «The Translators».

В последний раз рок-фестиваль Dobrofest в Ярославской области проходил в 2019 году. После перерывов, связанных с пандемией и отменами, фестиваль перезапустили.

Ранее группа «Корни» объявила на музыкальной премии «Жара» о возвращении на сцену и подготовке к 25-летию коллектива.

 
