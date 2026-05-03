Во Франции на нелегальной вечеринке нашли снаряд

Ici: во Франции рядом с местом, где проходит нелегальная вечеринка, нашли снаряд

Во Франции рядом с полигоном, где уже третий день продолжается нелегальная вечеринка, нашли снаряд. Об этом сообщила радиостанция Ici.

В публикации говорится, что его обнаружили недалеко от регионального шоссе D102, которое прилегает к территории полигона. Саперы, прибывшие на место, переместили боеприпас в безопасную зону.

1 мая на военном полигоне во Франции неподалеку от города Бурж устроили бесплатную многотысячную рейв-вечеринку Teknival. Предположительно, в ней примут участие 30 тысяч человек. Власти ранее предупреждали отдыхающих, что на военном полигоне, которым заведует Генеральная дирекция по вооружениям, могут находиться неразорвавшиеся снаряды, поэтому призвали участников воздержаться от разжигания костров, копания или сбора чего-либо с земли.

Организаторы бесплатных вечеринок Teknival объясняют, что своим мероприятием хотят выразить протест, в частности, против законопроекта, направленного на «ужесточение наказания за несанкционированные или запрещенные рейв-вечеринки».

Ранее археологи в Шотландии обнаружили неразорвавшийся 280-летний минометный снаряд.