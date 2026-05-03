В Литве произошла авария, остановившая ж/д сообщение в Калининград

Железнодорожное сообщение с Калининградом временно приостановили из-за схода грузового состава в Каунасском районе Литвы. Об этом сообщил агентству ELTA представитель «Литовских железных дорог».

По данным компании, в населенном пункте Есе с рельсов сошли локомотив и четыре вагона поезда, следовавшего из Дуйсбурга. Остальные вагоны остались на путях, часть из них перевозила метанол. Прибывшие на место сотрудники противопожарной службы оценили ситуацию и пришли к выводу, что угрозы от груза нет.

Из-за аварии движение остановили и по соседним путям, что затронуло 22 пассажирских поезда. Также временно полностью приостановили транзитное пассажирское сообщение, включая два поезда.

Агентство со ссылкой на представителя железных дорог сообщает, что инцидент произошел в субботу около 23:00 мск. Поезд отцепили, после чего планируется начать работы по уборке сошедших вагонов и локомотива.

Российская «Федеральная пассажирская компания» также сообщила о задержке трех поездов, следующих через Литву и Белоруссию: № 360 (Калининград — Адлер), № 148 (Калининград — Москва) и № 147 (Москва — Калининград).

