При «подозрительном» взрыве в Бристоле погибли два человека

Два человека погибли при взрыве в жилом доме на юго-западе Англии
Два человека погибли при взрыве в доме на юго-западе Англии. Местная полиция назвала этот инцидент «серьезным и подозрительным», однако не связанным с терроризмом, пишет ТАСС.

По данным местной полиции, взрыв произошел в одном из домов в городе Бристоль. Инциденту был присвоен статус крупного ЧП. Один из очевидцев рассказал телеканалу Sky News, что услышал громкий хлопок около 06:30 по местному времени (08:30 мск). Выйдя из дома на улицу, он заметил две или три полицейские машины, а также несколько машин скорой помощи. Сейчас на месте происшествия работают взрывотехники, уточнил мужчина.

Жертвами взрыва стали два совершеннолетних человека. В полиции начали расследование происшествия. Жителей ближайших домов эвакуировали в целях безопасности.

До этого в Германии пострадал целый дом из-за взрыва неисправной литий-ионной батареи. По данным немецкой газеты Bild, после взрыва в здании начался пожар. Пламя перекинулось на крышу и верхний этаж, вызвав серьезные разрушения. Тушение длилось несколько часов. Пострадала 11-летняя девочка, ее госпитализировали с подозрением на отравление дымом. Эксперты оценили ущерб в €2 млн. Нижние этажи сильно пострадали при тушении. Кто ответит за случившееся, пока не ясно.

Ранее в Калифорнии произошел мощный взрыв газа.

 
