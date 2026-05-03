При «подозрительном» взрыве в Бристоле погибли два человека

Два человека погибли при взрыве в жилом доме на юго-западе Англии

Два человека погибли при взрыве в доме на юго-западе Англии. Местная полиция назвала этот инцидент «серьезным и подозрительным», однако не связанным с терроризмом, пишет ТАСС.

По данным местной полиции, взрыв произошел в одном из домов в городе Бристоль. Инциденту был присвоен статус крупного ЧП. Один из очевидцев рассказал телеканалу Sky News, что услышал громкий хлопок около 06:30 по местному времени (08:30 мск). Выйдя из дома на улицу, он заметил две или три полицейские машины, а также несколько машин скорой помощи. Сейчас на месте происшествия работают взрывотехники, уточнил мужчина.

Жертвами взрыва стали два совершеннолетних человека. В полиции начали расследование происшествия. Жителей ближайших домов эвакуировали в целях безопасности.

