Взрыв батареи вызвал пожар и причинил ущерб на €2 млн в европейском городе

Bild: взрыв аккумулятора разрушил жилой дом в Германии
В Германии пострадал целый дом из-за взрыва неисправной литий-ионной батареи. Об этом пишет Bild.

Инцидент произошел 26 апреля в Зондерсхаузене. Пожар в многоквартирном доме в районе Кюффхаузер начался в воскресенье утром после взрыва неисправной литий-ионной батареи в одной из квартир.

Пламя перекинулось на крышу и верхний этаж, вызвав серьезные разрушения. Тушение длилось несколько часов. Жильцы эвакуировались вовремя. 11-летняя девочка была доставлена в больницу с подозрением на отравление дымом.

Возгорание удалось ликвидировать к понедельнику, место ЧП оцепили с целью обеспечения безопасности и оценки ущерба. На сегодняшний день эксперты называют сумму в €2 млн. Нижние этажи сильно пострадали при тушении. Кто ответит за случившееся, пока не ясно.

Ранее у россиянки взорвался пауэрбанк во время путешествия на теплоходе.

 
