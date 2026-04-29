Взрыв батареи вызвал пожар и причинил ущерб на €2 млн в европейском городе

В Германии пострадал целый дом из-за взрыва неисправной литий-ионной батареи. Об этом пишет Bild.

Инцидент произошел 26 апреля в Зондерсхаузене. Пожар в многоквартирном доме в районе Кюффхаузер начался в воскресенье утром после взрыва неисправной литий-ионной батареи в одной из квартир.

Пламя перекинулось на крышу и верхний этаж, вызвав серьезные разрушения. Тушение длилось несколько часов. Жильцы эвакуировались вовремя. 11-летняя девочка была доставлена в больницу с подозрением на отравление дымом.

Возгорание удалось ликвидировать к понедельнику, место ЧП оцепили с целью обеспечения безопасности и оценки ущерба. На сегодняшний день эксперты называют сумму в €2 млн. Нижние этажи сильно пострадали при тушении. Кто ответит за случившееся, пока не ясно.

