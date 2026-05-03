В красноярском селе организовали ПВР для жителей, лишившихся жилья из-за соседа

Пункт временного размещения организован после пожара в селе Кучерово в Красноярском крае, где огонь уничтожил 14 двухквартирных домов. Об этом этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

«Для жителей организован пункт временного размещения на базе Александровской школы», — заявили в прокуратуре.

Размер причиненного ущерба устанавливается, добавили в ведомстве.

Пожар произошел 3 мая. По данным ведомства, возгорание произошло из-за местного жителя, который топил печь в ветреную погоду. Огонь перекинулся на хозяйственные постройки, а затем и на жилые дома на улицах Комсомольской и Корнеева. В сгоревших домах проживало 38 человек. Пострадавших нет, сообщили в прокуратуре.

Возбуждено уголовное дело по статье 168 УК РФ «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности». Прокуратура контролирует его расследование. В ходе проверки оценят причины и условия возникновения пожара, действия уполномоченных органов при ликвидации возгорания, полноту мер по устранению последствий, соблюдение прав граждан на компенсацию и возмещение ущерба.

