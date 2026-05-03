Житель Красноярского края растопил печь и оставил без жилья 38 односельчан

В селе Кучерово Иланско-Нижнеингашского муниципального округа Красноярского края огонь уничтожил 14 двухквартирных домов. Об этом сообщила прокуратура региона.

Пожар произошел 3 мая. По данным ведомства, возгорание произошло из-за местного жителя, который топил печь в ветреную погоду. Огонь перекинулся на хозяйственные постройки, а затем и на жилые дома на улицах Комсомольской и Корнеева. В сгоревших домах проживало 38 человек. Пострадавших нет, сообщили в прокуратуре.

«Для жителей организован пункт временного размещения на базе Александровской школы», — пишет ведомство.

Возбуждено уголовное дело по статье 168 УК РФ «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности». Прокуратура контролирует его расследование. В ходе проверки оценят причины и условия возникновения пожара, действия уполномоченных органов при ликвидации возгорания, полноту мер по устранению последствий, соблюдение прав граждан на компенсацию и возмещение ущерба.

3 мая губернатор Томской области Владимир Мазур сообщил о крупном пожаре в регионе. В селе Новоильинка Шегарского района сгорели 16 домов. Глава региона призвал жителей исключить любые работы с огнем вблизи населенных пунктов, в лесу и на объектах инфраструктуры, а также быть предельно осторожными в быту, особенно в ветреную погоду.

Ранее в Бурятии жильцы поставили телефон на зарядку и сожгли дом.

 
