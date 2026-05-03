В Пензенской области завели уголовное дело после выдачи жилья мигрантам

Бастрыкин взял на контроль дело о жилищных сертификатах для мигрантов в Сердобске
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту возможных нарушений при выдаче жилищных сертификатов в Пензенской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В соцсетях распространилась информация о недовольстве местных жителей выдачей двух жилищных сертификатов семьям мигрантов в Сердобске. По данным СКР, люди, которые годами ждут своей очереди на улучшение жилищных условий, усматривают в решении чиновников коррупцию.

Следственное управление СК по Пензенской области уже расследует уголовное дело по данному факту.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил и.о. руководителя СУ СК России по Пензенской области Родионову С.В. доложить о ходе расследования уголовного дела», — сообщили в ведомстве.

В феврале мэр Сердобска Марина Ермакова ушла в отставку из-за скандала с жилищными сертификатами. 10 февраля она опубликовала фото с церемонии вручения, на котором была запечатлена вместе с двумя женщинами в платках и мусульманской одежде. Снимок вызвал резонанс — пользователи возмутились, что «русские живут в ипотеках», а «иностранцы» получают сертификаты.

Утверждалось, что на фото — две жены одного мужчины, выходца из Таджикистана. Все они получили гражданство России.

Ранее в Госдуме призвали сажать чиновников за выдачу жилищных сертификатов мигрантам.

 
