Археологи в Шотландии обнаружили неразорвавшийся 280-летний минометный снаряд

Национальный фонд Шотландии объявил об обнаружении минометного снаряда на поле битвы при Каллодене, недалеко от Инвернесса. Снаряд, выпущенный правительственными войсками в 1746 году, так и не взорвался, пишет Fox News.

Битва при Каллодене произошла 16 апреля 1746 года. Менее чем за час армия якобитов под командованием Чарльза Эдварда Стюарта была разгромлена войсками короля Георга II. Это сражение положило конец попыткам восстановить монархию Стюартов и остается последней крупной битвой на британской земле.

Cнаряд был найден еще в октябре 2025 года, но объявили о находке только 16 апреля — в 280-ю годовщину битвы. По словам археологов, это первый полностью сохранившийся правительственный боеприпас, обнаруженный на поле боя. Ранее здесь находили лишь осколки и пушечные ядра.

Специалисты полагают, что снаряд выпустили из миномета Coehorn. Он упал на болотистую землю, из-за чего взрыватель потух до того, как смог воспламенить порох. Внутри снаряда сохранились остатки пробки и следы растительного материала. При очистке произошла «легкая экзотермическая реакция», но специалистам удалось обезвредить боеприпас и сертифицировать его как безопасный.

