На полигоне во Франции устроили многотысячный рейв возле неразорвавшихся снарядов

Во Франции 30 тысяч человек приедут на вечеринку на опасном военном полигоне
На военном полигоне во Франции неподалеку от города Бурж устроили бесплатную многотысячную рейв-вечеринку Teknival. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на местные власти.

По состоянию на 9 утра 1 мая на месте проведения вечеринки заметили 2,3 тысячи автомобилей, количество приехавших человек оценивают в 8 тысяч. Предположительно, сюда приедут 30 тысяч человек.

Организаторы вечеринки сообщили властям, что в общей сложности туда планируют приехать 30 тысяч человек. По словам властей, на военном полигоне, которым заведует Генеральная дирекция по вооружениям, могут находиться неразорвавшиеся снаряды.

«Военная территория очень опасна из-за возможного присутствия неразорвавшихся снарядов. Они не могли придумать ничего хуже», — говорится в сообщении местного префекта.

Участников фестиваля призвали воздержаться от разжигания костров, копания или сбора чего-либо с земли.

Префектура Шер открыла оперативный центр для ликвидации пожаров или взрывов. Организаторы бесплатных вечеринок Teknival объясняют, что своим мероприятием хотят выразить протест, в частности, против законопроекта, направленного на «ужесточение наказания за несанкционированные или запрещенные рейв-вечеринки».

Закон был действительно принят в первом чтении в Национальном собрании 9 апреля, теперь он должен быть рассмотрен в сенате.

Первый Teknival во Франции был проведен в 1993 году, с тех пор это мероприятие регулярно проводится в крупных локациях, которые до последнего момента держатся в секрете.

Ранее рок-фестиваль Dobrofest заявил о деталях проведения после перезапуска.

 
Теперь вы знаете
Сидячая работа незаметно губит ваше сердце. Какие привычки помогут это исправить
