Топ-менеджер JPMorgan отрицает, что накачивала подчиненного наркотиками и склоняла к сексу

Исполнительный директор JPMorgan Лорна Хайдини отвергла обвинения в сексуальных домогательствах, выдвинутые против нее бывшим подчиненным. Об этом пишет британское издание The Independent.

Иск подал в суд Нью-Йорка 27 апреля сотрудник, скрывающийся под псевдонимом Джон Доу. Он утверждал, что Хайдини принуждала его к сексу, делала расистские замечания и накачивала наркотиками. По его словам, после повышения в его команде она начала приставать к нему, а когда он отверг ухаживания, пригрозила карьерными проблемами.

Некоторые цитаты из иска, например: «Если ты сегодня вечером не переспишь со мной, я уничтожу твое повышение», широко разошлись в соцсетях.

Адвокаты Хайдини заявили, что она категорически отрицает все обвинения.

«Она никогда не вступала в какие-либо неподобающие действия с этим человеком и даже никогда не была в том месте, где предположительно произошло сексуальное нападение», — заявила защита топ-менеджера.

Представитель JPMorgan сообщил, что банк провел внутреннее расследование и считает утверждения необоснованными. Заявитель отказался от участия и не предоставил фактов в подтверждение своих слов.

Согласно материалам иска, Хайдини якобы допускала неподобающие комментарии, прикасалась к подчиненному, приглашала выпить, а после отказа угрожала разрушить карьеру. Также, по материалам иска, она позволяла себе оскорбительные высказывания, связанные с индийским происхождением сотрудника и его жены. В одном из эпизодов утверждается, что она пришла к нему домой и начала навязывать сексуальные действия, несмотря на слезы и просьбы остановиться. В иске также говорится, что Хайдини несколько раз подсыпала пострадавшему сильное седативное.

