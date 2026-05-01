Глава банка накачивала подчиненного снотворным и насиловала

Топ-менеджера JPMorgan обвинили в сексуальном насилии и шантаже сотрудника
Директора крупного банка JPMorgan Лорну Хайдини обвинили в сексуальных домогательствах, насилии и шантаже. Об этом сообщило издание The Economic Times.

По данным публикации, в правоохранительные органы обратился сотрудник банка. В иске он утверждал, что его начальница в течение нескольких месяцев 2024 года принуждала младшего коллегу к нежелательным и унизительным сексуальным действиям.

Лорне Хайдини 37 лет, она работает в финансовой сфере в Нью-Йорке. Она окончила школу бизнеса NYU Stern по направлениям «финансы» и «статистика», пришла в JPMorgan в 2011 году и проработала там почти 15 лет. В 2018 году она стала вице-президентом, а в 2021-м получила должность исполнительного директора в подразделении Leveraged Finance.

Согласно материалам иска, инциденты начались весной 2024 года после того, как они начали работать вместе. Утверждается, что Хайдини с самого начала допускала неподобающие комментарии и проявляла к подопечному не рабочий интерес. В частности, она якобы делала высказывания на тему спортивного прошлого коллеги, а также прикасалась к нему.

По словам заявителя, она приглашала его выпить, а после отказа угрожала разрушить карьеру. В иске указано, что она заявляла о своем влиянии на его профессиональное будущее. Кроме того, в иске говорится, что Хайдини допускала оскорбительные высказывания, связанные с индийским происхождением сотрудника, в том числе использовала уничижительные выражения. По словам заявителя, она также позволяла себе расистские комментарии в адрес его жены.

В одном из эпизодов, как утверждается, она пришла к нему домой и начала навязывать сексуальные действия. В иске говорится, что она сняла с него одежду и совершала действия против его воли, несмотря на его неоднократные просьбы остановиться. По словам заявителя, он испытывал сильный стресс и даже плакал, однако она продолжала и высмеивала его.

«Я тебя купила. Если не переспишь со мной сегодня — уничтожу твое повышение», — заявляла она.

Также в иске утверждается, что Хайдини несколько раз подсыпала пострадавшему препарат Рогипнол (сильное седативное), чтобы подчинять его. В одном из случаев в соседней комнате находился свидетель, который слышал его протесты, отметил истец.

В мае 2025 года мужчина подал официальную жалобу в JPMorgan, указав на насилие, расовую дискриминацию и давление на работе. В банке провели внутреннюю проверку и заявили, что не нашли подтверждений этим обвинениям. Также в компании отметили, что заявитель не предоставил достаточных данных и не сотрудничал в ходе расследования.

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

