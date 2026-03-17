Пенсионер семь раз домогался школьника в метро по дороге на учебу

В Италии пенсионер приставал к подростку в метро

Жителя Италии отправили под арест мужчину, который семь раз домогался 16-летнего подростка в поезде метро в течение месяца. Об этом сообщает Roma Today.

По данным издания, молодой человек постоянно ездил на учебу по одному маршруту. В дни, когда транспорт был переполнен и юноша не мог двигаться, рядом с ним становился 60-летний мужчина. Он делал вид, что держит сумку, но на деле непристойно касался несовершеннолетнего.

Спустя несколько таких случаев вместе с отцом школьник пришел в полицию. К этому моменту у семьи уже было фото мужчины и детальное описание произошедшего.

Полицейские прошли с молодым человеком в метро. Вскоре они заметили пожилого пассажира, который у входа замешкался, будто бы пытаясь найти кого-то. В момент, когда мужчина стал приставать к школьнику, полицейские задержали его.

На данный момент он находится под домашним арестом.



