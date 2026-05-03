Три мирных жителя пострадали из-за атаки БПЛА на Смоленскую область

Анохин: ребенок и двое взрослых пострадали от беспилотника в Смоленской области

Три мирных жителя — двое взрослых и ребенок — пострадали из-за обломков беспилотника, попавших в многоквартирный дом в Смоленской области. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин в своем канале в мессенджере «Макс».

«В результате отражения атаки ВСУ обломки одного из дронов попали в многоквартирный жилой дом. К сожалению, пострадали мирные граждане — двое взрослых и один ребенок», - написал он.

По словам главы региона, мужчина получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован, а состояние женщины и ребенка оценивается удовлетворительно. Они отправлены на амбулаторное лечение.

Анохин уточнил, что всего над территорией области силами противовоздушной обороны (ПВО), радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также с помощью Воздушно-космических сил России был подавлен и сбит 21 украинский беспилотник. На местах падения обломков БПЛА работают оперативные службы, добавил он.

До этого стало известно, что средствами средства РЭБ в ночь на 3 мая были нейтрализованы украинские дроны на подлете к Ярославлю. В регионе объявлена беспилотная опасность.

Ранее в Ленинградской области отразили массированную атаку беспилотников.