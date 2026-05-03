Онколог рассказал, сможет ли человечество победить рак

Полная победа над раком маловероятна, однако возможно снижение смертности от онкозаболеваний. Об этом РИА Новости рассказал онколог, эксперт благотворительного фонда «Онкологика» Антон Саад.

По его словам, в будущем возможно превращение большинства форм рака в хронические контролируемые состояния. Кроме того, прогнозируется и снижение смертности от онкозаболеваний благодаря вакцинации и разработке современных препаратов.

Саад добавил, что для отдельных форм рака вакцины войдут в стандарты лечения как дополнение к хирургии и иммунотерапии, снижая риск рецидива.​

В начале апреля стало известно, что препарат «Неоонковак» впервые ввели 60-летнему жителю Курской области с меланомой кожи. Вакцина создается индивидуально для каждого пациента и нацелена на активацию иммунной системы для борьбы с опухолевыми клетками. Подчеркивалось, что препарат содержит информацию о специфических опухолевых антигенах, что позволяет «настроить» иммунную систему пациента на распознавание и уничтожение в том числе микроскопических очагов опухолей.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко отмечал, что вакцины от рака планируется внести в программу бесплатной медицинской помощи.

Ранее Гинцбург назвал еще две болезни, для лечения которых будут применять первую противораковую отечественную вакцину.

 
