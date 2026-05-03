Россиянам рассказали, будет ли 8 мая сокращенным рабочим днем

Рабочий день 8 мая будет сокращенным на один час. Об этом РИА Новости рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«8 мая, как и 30 апреля, являются предпраздничными днями, в которые работа сокращается на один час», — сказала она.

Бессараб добавила, что всего в мае текущего года россиян ожидает 19 рабочих и 12 выходных и праздничных дней.

Доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что в 2026 году суммарное число рабочих дней будет таким же, как и в 2025 году, — 247 рабочих дней. При этом 118 дней будут выходными или праздничными. В 2026 году россиян ждут еще три периода выходных по три дня (с 1 по 3 мая, с 9 по 11 мая, с 12 по 14 июня) и выходной 4 ноября в среду.

Он добавил, что следующие новогодние каникулы, которые начнутся с 31 декабря 2026 года (четверг) и, вероятнее всего, продлятся до воскресенья 10 января 2027 года.

Ранее был назван главный приоритет россиян в отпуске.