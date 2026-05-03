Названы отрасли, средние зарплаты в которых превышают 150 тысяч рублей

Специалисты девяти отраслей экономики РФ в феврале получали зарплаты свыше 150 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистики.

В частности, больше 150 тысяч рублей в России получали сотрудники международных организаций — 182 тысячи рублей в месяц, а также занятые в добыче металлических руд — 168 тысяч, научные работники — 156 тысяч и сотрудники производств нефтепродуктов — 152 тысячи.

В марте Росстат сообщил, что число россиян с денежными доходами ниже границы бедности в 2025 году обновило исторический минимум, составив 9,8 млн человек, или 6,7% населения.

Предыдущий рекорд был установлен в 2024 году и равнялся 10,3 млн человек (7,1%).

По данным ведомства, в четвертом квартале 2025 года границей бедности была установлена сумма 17 146 рублей. Численность населения с доходами ниже этого уровня составила 4,8% россиян, что на 0,5 процентных пункта ниже, чем годом ранее.

Ранее были названы отрасли в России, где средняя зарплата превышает 200 тыс. рублей.