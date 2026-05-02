Во Львове задержали мужчину, устроившего стрельбу на остановке

Во Львове задержан мужчина, устроивший стрельбу на автобусной остановке. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По данным издания, правоохранительные органы задержали подозреваемого, который вечером 2 мая открыл огонь в районе Рясное.

В местных пабликах сообщается, что инцидент произошел на одной из остановок общественного транспорта, где мужчина в длинном плаще произвел серию выстрелов — очевидцы насчитали не менее шести залпов.

Люди, находившиеся в момент происшествия на улице, бросились врассыпную. На данный момент сведений о раненых не поступало.

18 апреля в Киеве местный житель открыл огонь по людям на улице. После этого он ворвался в магазин и захватил в заложники покупателей. Полицейские оперативно оцепили территорию супермаркета и начали операцию, в результате которой преступник был нейтрализован. Украинская генеральная прокуратура квалифицировала данный случай как теракт.

