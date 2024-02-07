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Генерала таможни уволили из ФТС после скандала с дебошем в Калининграде

РБК: генерала Завгороднего уволили из ФТС после дебоша в Калининграде

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Федеральная таможенная служба (ФТС) уволила начальника тылового обеспечения Олега Завгороднего после новостей о дебоше в калининградской гостинице. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ФТС.

Как уточнили в ведомстве, Завгородний написал заявление об уходе по собственному желанию 6 февраля.

О том, что два генерала ФТС устроили дебош в одном из калининградских отелей, 5 февраля сообщил ряд СМИ. В сети также было опубликовано видео, на котором человек, похожий на генерал-лейтенанта ФТС Олега Завгороднего, сначала пристает к сотруднику отеля, а затем в пьяном виде лежит на полу «обезьянника» в отделении полиции.

По данным Telegram-канала Baza, Завгородний с главой делегации, заместителем руководителя ФТС России генерал-полковником Андреем Струковым, и подчиненными остановился в пятизвездочной гостинице Crystal House Suite Hotel&SPA на время командировки. В какой-то момент коллеги решили выпить в ресторане отеля, после чего и случились вышеописанные события.

При этом в самом отеле не подтвердили «Газете.Ru» информацию о пьяном дебоше двух генералов.

Ранее в Кремле отреагировали на новость о дебоше двух генералов таможни в Калининграде.

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