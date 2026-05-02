Огонь с горящего ресторана в Новосибирске перекинулся на соседнюю многоэтажку

В Новосибирске огонь с горящего ресторана распространился на соседний дом

Огонь с загоревшегося ресторана в Новосибирске перекинулся на соседний девятиэтажный дом №208/1. Видео очевидцев с места происшествия с черным дымом и языками пламени публикует местный Telegram-канал «АСТ-54 Black».

На кадрах можно увидеть, что крыша многоэтажки на улице Бориса Богаткова дымится. На видеозаписи также слышны звуки сирен.

До этого в Новосибирске загорелась крыша ресторана у станции метро «Золотая Нива» на улице Бориса Богаткова. Возгорание произошло на кровле и в вентиляции. Пожарные оперативно приехали к ресторану и начали тушить огонь.

На другое видео от очевидца попала авария с мотоциклом и легковушкой, которая произошла перед заведением. Там легковой автомобиль сбил байкера. Telegram-канал предположил, что водитель машины наехал на мотоциклиста, потому что отвлекся на пожар.

