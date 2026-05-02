Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Лауреатку Нобелевской премии мира госпитализировали в иранской тюрьме

Reuters

Иранская лауреатка Нобелевской премии мира Наргес Мохаммади была госпитализирована после резкого ухудшения здоровья в тюрьме в Иране. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на ее сторонников.

По информации агентства, Мохаммади была экстренно переведена в больницу в Зенджане после стремительного ухудшения состояния, которое включало два эпизода полной потери сознания и серьезный сердечный приступ.

Семья правозащитницы утверждает, что решение о ее госпитализации было принято в последний момент и может оказаться слишком поздним. Они также подчеркнули, что иранские власти игнорировали медицинские рекомендации до тех пор, пока состояние Мохаммади не стало угрожать ее жизни.

В 2023 году Наргес Мохаммади была удостоена Нобелевской премии мира за свои «усилия в борьбе с угнетением женщин в Иране и за продвижение прав и свобод человека для всех». В МИД Ирана тогда заявили, что присуждение премии Мохаммади является политической акцией, которая демонстрирует «отклонение» от первоначальных целей комитета.

В феврале этого года Мохаммади была приговорена властями Ирана к очередному тюремному сроку — на этот раз к более чем семи годам заключения.

Ранее Наргес Мохаммади объявила голодовку в тюрьме в знак протеста против условий содержания.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
