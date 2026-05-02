Лауреатку Нобелевской премии мира госпитализировали в иранской тюрьме

Иранская лауреатка Нобелевской премии мира Наргес Мохаммади была госпитализирована после резкого ухудшения здоровья в тюрьме в Иране. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на ее сторонников.

По информации агентства, Мохаммади была экстренно переведена в больницу в Зенджане после стремительного ухудшения состояния, которое включало два эпизода полной потери сознания и серьезный сердечный приступ.

Семья правозащитницы утверждает, что решение о ее госпитализации было принято в последний момент и может оказаться слишком поздним. Они также подчеркнули, что иранские власти игнорировали медицинские рекомендации до тех пор, пока состояние Мохаммади не стало угрожать ее жизни.

В 2023 году Наргес Мохаммади была удостоена Нобелевской премии мира за свои «усилия в борьбе с угнетением женщин в Иране и за продвижение прав и свобод человека для всех». В МИД Ирана тогда заявили, что присуждение премии Мохаммади является политической акцией, которая демонстрирует «отклонение» от первоначальных целей комитета.

В феврале этого года Мохаммади была приговорена властями Ирана к очередному тюремному сроку — на этот раз к более чем семи годам заключения.

Ранее Наргес Мохаммади объявила голодовку в тюрьме в знак протеста против условий содержания.