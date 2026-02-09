В Иране лауреата Нобелевской премии приговорили к новому тюремному заключению

Самая известная иранская правозащитница и лауреат Нобелевской премии мира 2023 года Наргес Мохаммади приговорена властями Ирана к очередному тюремному сроку, — на этот раз к более чем семи годам заключения. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Новые обвинительные приговоры Мохаммади были вынесены на фоне того, что Тегеран пытается договориться с Вашингтоном о своей ядерной программе, чтобы предотвратить военный удар, которым угрожает американский президент Дональд Трамп, говорится в публикации. Высокопоставленный иранский дипломат заявил 8 сентября, что сила Исламской Республики заключается в ее способности «сказать «нет» великим державам».

Адвокат правозащитницы Мостафа Нили подтвердил приговор, — он был вынесен 7 февраля судом в городе Мешхед. Мохаммади дали шесть лет за «сбор и сговор» и полтора года за пропаганду, ей назначили двухлетний запрету на поездки. Кроме того, правозащитница получила еще два года внутренней ссылки в город Хосф (в 740 км к юго-востоку от Тегерана).

Лауреат Нобелевской премии объявила голодовку в начале февраля. Женщина была арестована в декабре прошлого во время поминальной церемонии в честь 46-летнего иранского юриста и защитника прав человека Хосрова Аликорди из Мешхеда.

В общей сложности Наргес Мохаммади приговорена к нескольким тюремным срокам продолжительностью более 40 лет по обвинениям, включающим действия против национальной безопасности Ирана и распространение пропаганды. Ее защитники отмечают, что она политическая заключенная, задержанная за работу по продвижению прав женщин и демократии в стране.

Ранее СМИ сообщили, что в Иране пала стена страха после подавления протестов.