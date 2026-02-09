Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

В Иране лауреата Нобелевской премии приговорили к новому тюремному заключению

Лауреат Нобелевской премии мира Мохаммади приговорили в Иране к семи годам
Reuters

Самая известная иранская правозащитница и лауреат Нобелевской премии мира 2023 года Наргес Мохаммади приговорена властями Ирана к очередному тюремному сроку, — на этот раз к более чем семи годам заключения. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Новые обвинительные приговоры Мохаммади были вынесены на фоне того, что Тегеран пытается договориться с Вашингтоном о своей ядерной программе, чтобы предотвратить военный удар, которым угрожает американский президент Дональд Трамп, говорится в публикации. Высокопоставленный иранский дипломат заявил 8 сентября, что сила Исламской Республики заключается в ее способности «сказать «нет» великим державам».

Адвокат правозащитницы Мостафа Нили подтвердил приговор, — он был вынесен 7 февраля судом в городе Мешхед. Мохаммади дали шесть лет за «сбор и сговор» и полтора года за пропаганду, ей назначили двухлетний запрету на поездки. Кроме того, правозащитница получила еще два года внутренней ссылки в город Хосф (в 740 км к юго-востоку от Тегерана).

Лауреат Нобелевской премии объявила голодовку в начале февраля. Женщина была арестована в декабре прошлого во время поминальной церемонии в честь 46-летнего иранского юриста и защитника прав человека Хосрова Аликорди из Мешхеда.

В общей сложности Наргес Мохаммади приговорена к нескольким тюремным срокам продолжительностью более 40 лет по обвинениям, включающим действия против национальной безопасности Ирана и распространение пропаганды. Ее защитники отмечают, что она политическая заключенная, задержанная за работу по продвижению прав женщин и демократии в стране.

Ранее СМИ сообщили, что в Иране пала стена страха после подавления протестов.
 
Теперь вы знаете
Российского стримера и экс-киберспортсмена арестовали за оскорбление казашек. Что они сказали в эфире
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!