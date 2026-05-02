В аэропорту Перми сняли временные ограничения

В аэропорту Перми сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Перми были сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации в Telegram-канале.

«Аэропорт Перми («Большое Савино»). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в официальном сообщении.

Временные меры были введены в субботу, 2 мая, в 15:44 по московскому времени для обеспечения безопасности полетов.

Ночью 2 мая российские силы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали 215 беспилотников Вооруженных сил Украины. Согласно информации Министерства обороны России, с 20:00 1 мая до 8:00 2 мая атаки беспилотников были пресечены над несколькими регионами, включая Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Новгородскую, Орловскую, Псковскую, Ростовскую, Смоленскую, Тверскую и Тульскую области, а также Московский регион, Краснодарский край и Республику Крым. Атаки также были отражены над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее Россия объявила в розыск операторов украинских дронов.