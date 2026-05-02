Свердловский губернатор пообещал помощь прорывавшемуся к нему на митинге мужчине

Кадр из видео/URA.RU

Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил в своем канале в месснеджере «Макс», что дал поручение оказать необходимую юридическую поддержку мужчине, который пытался прорваться к нему во время первомайского митинга в Екатеринбурге.

По словам главы региона, в ходе митинга житель Оренбуржской области захотел пообщаться с ним. Мужчина слишком эмоционально демонстрировал такое желание, не учитывая меры безопасности, действовавшие на массовом мероприятии. Этим он сразу привлек внимание и потому был задержан при попытке приблизиться, заявил чиновник.

До этого в Екатеринбурге суд арестовал мужчину, который во время первомайского митинга попытался пробиться к Паслеру. 42-летнему жителю Оренбургской области Серику Таспакову назначили 14 суток административного ареста по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». На праздничном мероприятии на улице Репина мужчина резко направился к губернатору, но его остановили сотрудники службы безопасности. В ответ оренбуржец начал нецензурно выражаться, что и стало поводом для составления протокола.

Ранее россиянина осудили за избиение монтировкой чиновника.

 
